Собственник Норильской ТЭЦ, где произошел разлив топлива, информировал экстренные службы о ситуации уже в день аварии

Об этом говорится в приказе гендиректора Норильско-Таймырской энергетической компании Сергея Липина, — передает агентство ТАСС.

Режим чрезвычайной ситуации на территории предприятия был введен 29-го мая. Всего разлилось около 20-ти тысяч кубометров дизельного топлива. Сообщалось, что на место разлива заехал автомобиль, часть топлива загорелась. Однако это не повлияло на работу станции.

Водитель машины Андрей Афиногенов рассказал интернет-изданию Baza, что поначалу на месте происшествия не было ни запаха горючего, ни каких-либо предупреждающих знаков или ограждений.

Росприроднадзор уже начал проверять собственника ТЭЦ. Следствие назначило ряд экспертиз. В ведомстве заверили, что для ликвидации последствий аварии не планируется сжигать разлившееся топливо.