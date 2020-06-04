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10:07, 04 июня 2020

Бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал проект нового административного кодекса

По его мнению, этот свод законов усложнит жизнь предпринимателям. Проект нового административного кодекса предусматривает увеличение штрафов сразу по десяти статьям, которые, как правило, используются против представителей бизнеса.

В отдельных случаях, взымаемые с индивидуальных предпринимателей суммы без какого-либо экономического обоснования вырастают в 20-30 раз, и подобные меры несут угрозу инвестиционному климату страны. Об этом, как сообщает газета «Ведомости» написал уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов.

По мнению омбудсмена, принятие административного кодекса в этом виде может значительно повредить малому и среднему бизнесу, а последствия этого будут особенно ощутимы на фоне ожидаемого в России экономического спада.

Титов также добавил, что новый текст «оставил неизменной карательно-фискальную мотивацию органов государственного контроля», и отметил, что за неправомерные действия чиновников наказания, наоборот, смягчились.

О разработке проекта нового административного кодекса стало известно в начале года. Этим занимается министерство юстиции.



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