Американские сенаторы планируют расширить санкции против трубопровода «Северный поток-2»

Новый законопроект, по сведениям агентства Bloomberg, предлагает распространить ограничительные меры на компании, которые оказывают услуги страхования для судов, которые участвуют в этом проекте.

А также против лиц, которые предоставляют портовые услуги для этих судов. По мнению одного из авторов документа, сенатора-республиканца Теда Круза, российский газопровод представляет «критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен».

В конце прошлого года Вашингтон уже ввел санкции против компаний-участниц строительства газопровода.