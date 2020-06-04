Площадь загрязнения нефтепродуктами после аварии на норильской ТЭЦ-3 составила 180 тысяч кв.м

Такие данные привели в прокуратуре Красноярского края. Для ликвидации разлива на место аварии вылетела дополнительная группа МЧС из Новосибирска. Несмотря на большую площадь, оказавшуюся загрязненной в результате происшествия, пока с акватории реки Амбарная собрали только 75 кубометров дизтоплива.

Об этом сообщили агентству ТАСС в созданном оперативном штабе. Еще около 1,5 тысяч кв. м. акватории обработано сорбентом. В разных частях реки спасатели установили боновые заграждения, чтобы разлившаяся нефть не пошла дальше — к озеру Пясино, а оттуда через одноименную реку — в Карское море.

В Красноярском крае на фоне аварии введен режим ЧС федерального уровня. На место случившегося прибыли губернатор региона Александр Усс и глава МЧС Евгений Зиничев. Министр уже заверил: способы убрать нефть с водоемов и прилегающей к ним земли найден. Но сроки операции пока никто не называет.

Между тем в организации «Гринпис Россия» уже оценивают возможный ущерб экологии как минимум в 6 млрд рублей, а также дают неутешительные прогнозы. По мнению экспертов, боновые заграждения помогут собрать лишь незначительную часть загрязнения, и почти все разлившееся дизельное топливо может остаться в окружающей среде. Сама авария произошла неделю назад: ее, по предварительным данным, вызвало проседание грунта под цистерной с дизтопливом.

По факту аварии уже возбуждено несколько уголовных дел, а Росприроднадзор начал внеплановую проверку Норильско-Таймырской энергетической компании, владеющей теплоэлектростанцией. Она входит в структуру горно-металлургической компании «Норникель».