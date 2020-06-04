ЧП в Китае: злоумышленник с ножом напал на школу в городе Учжоу на юге страны

Не менее 40 человек пострадали, — пишет местная газета Global Times. В числе пострадавших дети, охранник и заместитель директора школы.
По некоторым данным, напавший также работал охранником в этом учебном заведении, — передает агентство ТАСС.
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Не менее 40 человек пострадали, — пишет местная газета Global Times. В числе пострадавших дети, охранник и заместитель директора школы.
По некоторым данным, напавший также работал охранником в этом учебном заведении, — передает агентство ТАСС.
Трамп раскалывает страну: беспрецедентное заявление экс-главы Пентагона в поддержку протестующих Я перевела полностью заявление Мэттиса — специально для широкой российской и русскоязычной общественности, которая рьяно осуждает американские протесты, совершая подмену и смешивая их с мародерством и беспорядками…