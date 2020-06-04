Глава Красноярского края Александр Усс и министр по ЧС Евгений Зиничев прибыли к месту разлива топлива в Норильске

В городе также находится замгенпрокурора Николай Шишкин. Вместе они собираются принимать решения о механизмах ликвидации последствий аварии, рассказали в региональной администрации.

Утечка произошла на ТЭЦ-3 в Норильске в конце прошлой недели. Более 20 тыс. тонн дизеля, как сообщается, попали в реки Амбарная и Далдыкан. По подсчетам Greenpeace, ущерб может составить более 6 млрд руб.

Президент Владимир Путин накануне раскритиковал местные власти за скорость информирования о чрезвычайном происшествии. Правоохранительные органы, по его словам, разберутся, была ли своевременно передана информация о ЧП.