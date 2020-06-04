Бывший соратник Дональда Трампа раскритиковал его за разгон протестующих

Экс-министр обороны Джеймс Мэттис считает, что нынешний глава Белого дома раскалывает американское общество, а его действия являются насмешкой над конституцией. Он поддержал протестующих в требовании равного правосудия для всех.

В свою очередь президент США назвал бывшего главу Пентагона самым переоцененным генералом в мире, и он рад, что уволил его.

В США с прошлой недели не стихают протесты в связи с гибелью после задержания полицейскими жителя Миннеаполиса, афроамериканца Джорджа Флойда. Акции сопровождаются столкновениями с силами безопасности. Догнальд Трамп требует от губернаторов штатов навести порядок и пригрозил использовать вооруженные силы.