Ростуризм может перейти в прямое подчинение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко

В российском правительстве Дмитрий Чернышенко курирует вопросы в сфере туризма, физкультуры и спорта. О том, что Ростуризм перейдёт в его ведение из подчинения министерства экономики несколько дней назад сообщало агентство «Интерфакс».

Один из собеседников предположил: это может быть связано с общенациональным планом по восстановлению экономики. Туризм в условиях пандемии оказался в числе отраслей, которые полностью остановились. За этот период по данным союза туриндустрии в России обанкротилась только одна туркомпания.

Впрочем, это не значит, что остальные фирмы находятся в хорошем финансовом положении. План восстановления экономики из-за пандемии, разработанный в правительстве, предполагает и ускоренное развитие внутреннего и въездного туризма.

Вопрос о прямой передаче Ростуризма вице-премьеру Чернышенко поднимался и в министерстве экономики, его обсуждали и в правительстве, рассказал ещё один собеседник «Интерфакса».

В министерстве экономического развития и Ростуризме ситуацию не комментировали, в аппаратуре Чернышенко перенаправили вопрос в пресс-службу правительства.