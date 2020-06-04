Защита петербургских обвиняемых по так называемому «Делу Сети»* допросит подсудимого Юлия Бояршинова

Следствие считает, что он был членом террористической организации и хранил дома чёрный порох. Суд перенёс допрос Юлия Бояршинова из-за проблем со связью. Коллегия хотела выслушать его накануне, после телемоста с пензенскими фигурантами дела.

Однако в заседании пришлось сделать перерыв, а потом и вовсе отложить суд. Напомним, Бояршинов — один из трёх петербургских участников так называемой «террористической организации Сеть»*, она запрещена в России. Первый, Игорь Шишкин, признал вину и дал показания против других участников дела.

Суд проходил в особом порядке и приговорил его к трём с половиной годам тюрьмы. Бояршинов признал вину, но отказался свидетельствовать против других. Сейчас он на скамье подсудимых вместе с Виктором Филинковым, который не считает себя виновным и сообщил о том, что его пытали сотрудники ФСБ.

Петербургских подозреваемых по делу «Сети»* задержали два года назад. За участие в террористической организации им грозит до 10 лет заключения.

* организация запрещена в РФ