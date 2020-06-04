Москва обратится в ОБСЕ с жалобой на действия американских полицейских в отношении российских журналистов

Несколько инцидентов с их участием произошли во время освещения протестов в США. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сегодня планирует обсудить ситуацию с журналистами на постоянном комитете организации в Вене.

Об этом накануне рассказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, который сам ранее направил письмо в ОБСЕ с просьбой поставить этот вопрос перед США.

Сенатор назвал реакцию американской полиции «прямыми насильственными действиями по отношению к журналистам» и подчеркнул, что подобные инциденты происходят все чаще. По его словам, правительство США должно призвать полицейских не покушаться на права журналистов.

Утверждается, что травмы при освещении протестов получили по меньшей мере двое сотрудников российской прессы, которые освещали акции протеста перед Белым домом и в Миннеаполисе. Одному из них полицейские распылили слезоточивый газ в лицо.

Протесты в США начались на прошлой неделе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего при задержании.