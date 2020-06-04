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08:02, 04 июня 2020

Четырем бывшим полицейским, задерживавшим афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, предъявлены обвинения

фото: CNN
фото: CNN

Их действия привели к масштабным протестам в различных городах США. Наиболее тяжкие обвинения получил Дерек Шовин — именно он придавил шею Флойда коленом.

Если раньше бывший полицейский проходил по статье об убийстве третьей степени, то есть по неосторожности, то теперь обвинение переквалифицировали на убийство второй степени.

Это может означать, что преступление было совершено из-за безразличия к человеческой жизни. Шовину теперь может грозить до 40 лет заключения. При этом семья убитого Джорджа Флойда настаивает на еще более жесткой статье — об умышленном убийстве.

Трем другим полицейским, задерживавшим афроамериканца, предъявили пособничество и подстрекательство к убийству. Как передает агентство Reuters, они арестованы, хотя ранее их просто уволили из полиции без предъявления каких-либо обвинений. Дерек Шовин, в свою очередь, находится под стражей уже неделю. Залог за их освобождение назначили в 1 млн долларов.

Джорджа Флойда задержали при попытке расплатиться фальшивыми деньгами в магазине. После того, как один полицейских придавил его шею коленом, афроамериканец говорил, что не может дышать. Впоследствии он потерял сознание и умер. В результате уже неделю в американских городах проходят столкновения протестующих с полицией и погромы.



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