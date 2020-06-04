Бывшему офицеру полиции, который надавил коленом на горло Джорджа Флойда, ужесточили обвинение в убийстве

Теперь ему грозит как минимум 40 лет тюрьмы. Обвинения в пособничестве и подстрекательству к убийству предъявили еще троим бывшим полицейским, которые участвовали в задержании афроамериканца. Залог за освобождение всех четырех полицейских увеличился до $1 млн. После смерти Флойда в Миннеаполисе, а затем в других американских штатах начались протесты, которые сопровождались беспорядками.
2020-06-04T07:32:03+03:00
2020-06-04T07:32:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:32, 04 июня 2020
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