На 83 году жизни в Москве скончался известный российский литературовед и историк литературы Лев Мнухин

Лев Мнухин был известен как исследователь жизни и творчества Марины Цветаевой и как историк Русского зарубежья. Деятельность Мнухина началась в 70-ые годы с создания домашнего музея Марины Цветаевой. Льву Абрамовичу удалось собрать воедино обширное цветаевское эпистолярное наследие, которое за последние два десятилетия им увеличилось более чем вдвое. Мнухин также составил четырехтомное издание энциклопедии «Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни Франции 1920 – 1940 годов» и трехтомник «Российское зарубежье во Франции 1919-2000 годы». «Он был настоящим подвижником, бесконечно преданным русской культуре и интеллигенции, его интересы распространялись на весь Серебряный век и трудные судьбы эмиграции» — выразил в своем соболезновании руководитель Роспечати Михаил Сеславинский.

Львом Мнухиным написано свыше двухсот статей, книг и научных трудов.