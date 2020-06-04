Президент России Владимир Путин не примет участие в работе глобального саммита по безопасности вакцин, который проводит Великобритания.

Саммит в этом году проводит Великобритания. Год назад он состоялся в штаб-квартире ВОЗ, но на этот раз участники вынуждены общаться дистанционно. Британский премьер Борис Джонсом направил приглашение и своему российскому коллеге, но пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сказал, что участие на высшем уровне не предусмотрено. Россию представит министр здравоохранения Михаил Мурашко. Медики считают, что окончательно справится с пандемией коронавируса без вакцины невозможно. В нескольких странах идут активные работы по созданию препарата, а ряд научных центров уже вышел на этап испытаний. Предполагается, что новая вакцина будет готова к осени этого года, когда ученые рассматривают вероятность второй волны заболевания.



В настоящее время в мире почти шесть с половиной миллионов носителей КОВИД-19, почти 381 тысяча человек скончалась.