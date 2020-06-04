В Омской области сегодня начнется первый этап смягчения режима изоляции

Будет введен целый ряд послаблений, но запрет на проведение массовых мероприятий и требование носить маски в общественных местах сохранятся.

В Омской области сегодня вновь откроются торговые центры, которым, правда, придется соблюдать ряд ограничений. Персоналу необходимо будет работать в перчатках и масках, а возобновить работу смогут лишь торговые залы площадью не больше 400 квадратных метров. По выходным и праздникам ТЦ работать не будут, а расположенные в них точки общепита пока не смогут открыться даже в будни.

Что касается обычных жителей региона, то им можно будет выходить на парные прогулки, а также заниматься спортом на улице, но тоже только по двое. На пожилых людей старше 65 лет, которые находятся в группе риска, это не распространяется – они по-прежнему должны оставаться дома. Детские сады в Омской области также пока решили не открывать, а вот рестораны и кафе с летними верандами, как ожидается, могут возобновить работу уже в ближайшие дни.

Число жертв коронавируса в Омской области, по официальным данным, достигло 20 человек. Общее число заболевших приближается к 1,5 тысячам человек.