В Москву сегодня должен прилететь американский самолет с аппаратами искусственной вентиляции легких

Месяц назад их предложил передать президент США Дональд Трамп.

Это уже вторая партия аппаратов ИВЛ, которые направляются в Россию из Штатов. Речь идет о 150 системах. Еще 50 аппаратов в нашу страну прибыли в середине мая. Договоренность об этом была достигнута месяц назад. Тогда Трамп говорил, что президент России Владимир Путин принял его предложение о поставке медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

При этом сама Россия ранее тоже отправляла аппараты искусственной вентиляции легких и средства защиты в США. Власти тогда называли это «гуманитарной помощью». Однако затем в Вашингтоне сказали, что «приобрели» медицинские товары. После этого в российском МИДе сообщили, что каждая из сторон оплатила половину грузов. Впрочем, в Российском фонде прямых инвестиций уверяют, что в результате итоговых договоренностей Москвы и Вашингтона каждая из сторон самостоятельно оплатила поставку своего медицинского груза.