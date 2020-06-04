ЦИК сегодня определит порядок дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что к голосованию в электронном формате будут допущены максимум три региона. Субъекты могут присылать заявки, а ЦИК определит их перечень. Как следует из повестки дня сегодняшнего заседания, на проведение элоктронного голосования претендуют Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Нижегородская область и Красноярский край.

Сама по себе идея дистанционного голосования имеет много плюсов, но при проведении такого голосования необходимо доверие избирателей и честный подсчет голосов, — считает главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

Ремчуков считает важным, что кандидаты смогут собирать подписи с помощью сервиса госуслуг. Это, по словам Ремчукова, будет означать, что все подписи уже верифицированы.