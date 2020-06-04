Полицейские нашли автомобиль, на котором 30 мая неизвестные злоумышленники напали на инкассаторов в Красноярске

Тогда двое инкассаторов получили тяжелые ранения. Как передает ТАСС, полицейские просят тех, кто ранее видел этот автомобиль во дворах или на парковках сообщать об этом в полицию. Ранее Сбербанк России объявил вознаграждение за информацию о нападавших в размере 1 млн рублей. Полиция ведет розыск троих подозреваемых.