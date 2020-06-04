При второй волне эпидемии коронавируса в России доллар может вырасти до 90 рублей

Это предполагает базовый сценарий развития российской экономики, подготовленный Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Всего эксперты представили три сценария. Базовый предполагает, что в конце 2020 года будет вторая волна эпидемии коронавируса, из-за чего ВВП России может упасть на 8-8,2% в годовом выражении.
2020-06-04T06:44:29+03:00
2020-06-04T06:44:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:44, 04 июня 2020
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