При второй волне эпидемии коронавируса в России доллар может вырасти до 90 рублей

Это предполагает базовый сценарий развития российской экономики, подготовленный Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Всего эксперты представили три сценария. Базовый предполагает, что в конце 2020 года будет вторая волна эпидемии коронавируса, из-за чего ВВП России может упасть на 8-8,2% в годовом выражении.