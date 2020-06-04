Экологический ущерб от разлива топлива в Норильске может составлять миллиарды рублей

Как заявили в российском отделении «Гринпис», из-за разлива нефтепродуктов в Норильске в реки попало 15 тыс. тонн дизельного топлива. По расчетам организации, ущерб одним только водным объектам Таймыра может превысить 6 млрд рублей.

Для ликвидации разлива топлива в Норильске понадобятся дополнительные ресурсы, сказал на совещании с президентом глава МЧС, Евгений Зиничев и предложил считать ситуацию чрезвычайно.

Владимир Путин поручил Евгению Зиничеву в пятницу доложить ему о мерах по ликвидации ситуации с разливом 20 тыс. тонн топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.