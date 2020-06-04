На фоне антирассистских протестов и беспорядков власти Вирджинии планируют демонтировать памятник генералу Ли

Губернатор Ральф Нортэм намерен объявить сегодня о принятом решении. Памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки установлен в столице Вирджинии Ричмонде. По сведениям Ассошиэйтед Пресс, губернатор распорядится снять статую с постамента и поместить ее в специальное хранилище.
2020-06-04T06:36:08+03:00
2020-06-04T06:36:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:36, 04 июня 2020
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