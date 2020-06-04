Общая площадь загрязнения нефтепродуктами в результате ЧП на ТЭЦ в Норильске составила 180 тыс. кв. метров

Представители прокуратуры Красноярского края совместно со специалистами оценили общую площадь загрязнения нефтепродуктами в результате аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

По состоянию на 2 июня площадь загрязнения нефтепродуктами от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где установлены пояса из заградительных бонов, составила 180 тыс. кв. метров.

По данным Росприроднадзора, в результате происшествия разлилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Чтобы остановить распространение нефтепродуктов по водной системе, на реке были установлены боновые заграждения.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» из-за проседания свайного фундамента произошел отрыв днища одного из резервуаров с дизельным топливом и разлив нефтепродуктов.