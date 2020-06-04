Совет директоров концерна «Туполев» выберет нового генерального директора

Вопрос о выборах генерального директора значится в повестке дня, а информация о том, что нынешний директор Александр Конюхов может уйти в отставку появилась в конце мая. Он занимает эту должность четыре года, параллельно являясь вице-президентом Объединенной строительной корпорации. С 2016 года Туполеву сперва удалось сократить убытки в 15 раз, а в 2018 году получить чистую прибыль более чем в 800 миллионов рублей. На заводе в Казани, который принадлежит компании, обновлена вся линейка стратегических бомбардировщиков, в частности знаменитого ТУ-160 рублей «Белый лебедь», в то же время в прошлом году Туполев стал ответчиком по нескольким крупным искам на общую сумму почти в 10 миллиардов рублей, которые были поданы основным заказчиком компании — Министерством обороны.

Суть претензий ведомства к компании Туполев обнародована не была.