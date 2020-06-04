Защита Александра Габышева сегодня обжалует решение суда о его принудительном помещении в психдиспансер

Защита жителя Якутии, который называет себя шаманом, сегодня обжалует решение суда о его принудительном помещении в психдиспансер. Ранее Александр Габышев говорил о намерении прийти в Москву, чтобы по его словам изгнать президента Путина из Кремля.

Якутский городской суд на днях постановил, что Александр Габышев опасен для окружающих и его следует поместить в психдиспансер. Сделать это попросила врачебная комиссия медучреждения. В судебном иске отмечалось, что Габышев якобы страдает переоценкой личности из-за идеи свергнуть президента Путина. До решения суда, который срок госпитализации не установил, житель Якутска в психдиспансере провел больше двух недель. К нему домой 12 мая как пишет интернет-издание МБХ Медиа пришли некие люди под видом медиков, их сопровождали силовики. Габышев в дом их не пустил. Тогда омоновцы его взяли штурмом. Человека, называющего себя шаманом, увезли в лечебницу. Решение суда о принудительной госпитализации защита сегодня обжалует. Адвокаты называют его политическим и связывают это с намерением Габышева прийти в Москву для изгнания Путина из Кремля. Ранее жителя Якутска уже задерживали, против него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, экспертиза признала его невменяемым. Некоторое время он провёл под подпиской о невыезде, после этого попытался возобновить поход, но снова был задержан.

Правозащитная организация Amnesty International накануне потребовала от Москвы освободить Габышева из психдиспансера. Мэр Якутска также выступила в защиту местного жителя.