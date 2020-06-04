Около сотни спасателей Сибирского центра МЧС вылетели в Норильск

Они усилят группировку, которая занимается ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Как передает ТАСС, по факту разлива более 21 тыс. тонн дизтоплива, которое попало в грунт и водные объекты, возбуждено три уголовных дела. Задержан начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. В Красноярском края введен режим ЧС федерального уровня.

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае. Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту, что власти региона отреагировали на эту ситуацию только 31 мая, хотя произошло оно за 2 дня до этого.

Путин поручил правоохранительным органам разобраться и «дать правовую оценку всех действий должностных лиц в этой ситуации».

Разлив топлива в Норильске – это очень серьезная экологическая катастрофа, которая будет оказываеть влияние на регион долгие годы, сказал нам директор по программам российского отделения Гринпис Иван Блоков.

Блоков напомнил, что разлив топлива сначала пытались скрыть.