Сегодня в Москву из США, как ожидается, прилетит борт с партией аппаратов ИВЛ.

Как рассказал посол России в США Анатолий Антонов, самолет доставит 150 аппаратов, которые американский президент передал нашей стране в качестве помощи. В мае 50 американских аппаратов ИВЛ уже были переданы России в качестве гуманитарной помощи. Новые 150 аппаратов будут переданы России на безвозмездной основе.
2020-06-04T05:11:22+03:00
2020-06-04T05:11:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:11, 04 июня 2020
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