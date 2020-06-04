Сегодня в Москву из США, как ожидается, прилетит борт с партией аппаратов ИВЛ.

Как рассказал посол России в США Анатолий Антонов, самолет доставит 150 аппаратов, которые американский президент передал нашей стране в качестве помощи. В мае 50 американских аппаратов ИВЛ уже были переданы России в качестве гуманитарной помощи. Новые 150 аппаратов будут переданы России на безвозмездной основе.