Ракета-носитель SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников глобальной сети Starlink.

Как сообщает компания-разработчик, запуск ракеты состоялся с космодрома на мысе Канаверал. Это уже восьмой вывод на орбиту спутников группировки, которая будет состоять из 480 космических аппаратов и позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Первая многоразовая ступень ракеты SpaceX, которая используется для запусков уже в пятый раз, совершила успешную посадку на платформе в Атлантике.