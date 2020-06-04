Ракета-носитель SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников глобальной сети Starlink.

Как сообщает компания-разработчик, запуск ракеты состоялся с космодрома на мысе Канаверал. Это уже восьмой вывод на орбиту спутников группировки, которая будет состоять из 480 космических аппаратов и позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Первая многоразовая ступень ракеты SpaceX, которая используется для запусков уже в пятый раз, совершила успешную посадку на платформе в Атлантике.
2020-06-04T05:08:45+03:00
2020-06-04T05:08:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2654405-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:08, 04 июня 2020
Загрузка комментариев...