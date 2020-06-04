ЦИК сегодня определит порядок дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что к голосованию в электронном формате будут допущены максимум три региона. Субъекты могут присылать заявки, а ЦИК определит их перечень. Как следует из повестки дня сегодняшнего заседания, на проведение элоктронного голосования претендуют Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Нижегородская область и Красноярский край.
2020-06-04T05:07:18+03:00
2020-06-04T05:07:22+03:00
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05:07, 04 июня 2020
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