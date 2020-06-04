Около сотни спасателей Сибирского центра МЧС вылетели в Норильск.

Они усилят группировку, которая занимается ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Как передает ТАСС, по факту разлива более 21 тыс. тонн дизтоплива, которое попало в грунт и водные объекты, возбуждено три уголовных дела. Задержан начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. В Красноярском края введен режим ЧС федерального уровня.