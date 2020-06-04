В США предъявлены обвинения еще троим полицейским, участвовавшим в задержании афроамериканца Джорджа Флойда.

Правоохранителей обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Офицер, который во время задержания надавил коленом на горло Флойда, уже обвинен в непредумышленном убийстве Теперь его обвиняют в убийстве второй степени. Смерть Флойда привела к протестам в США, которые в некоторых городах переросли в беспорядки и погромы. Двое из четырех обвиненных полицейских уже под стражей. Остальным ордера на арест уже выписаны.