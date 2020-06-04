Александр Лукашенко отправил в отставку действующее правительство

Как передает агентство БЕЛТА, сам президент связывает это с предстоящими выборами главы государства. По словам Лукашенко, состав кабинета изменится незначительно. Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Александр Лукашенко будет баллотироваться в шестой раз.