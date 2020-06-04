Американские сенаторы намерены расширить санкции против трубопровода «СП—2».

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий законопроект. Согласно документу, санкции, которые США ввели в отношении трубопровода будут распространены на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования. Кроме того, санкции хотят ввести против компаний, которые предоставляют «услуги или средства» для модернизации судов. Один из авторов законопроекта — сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что газопроводСП-2 представляет «критическую угрозу нацбезопасности США и не должен быть завершен.
2020-06-04T04:16:45+03:00
2020-06-04T04:16:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:16, 04 июня 2020
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