Электронное голосование по поправкам в Конституцию, кроме Москвы, смогут провести еще в пяти субъектах.

Как следует из проекта повестки сегодняшнего заседания ЦИК, это Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия. Собеседник РБК в аппарате ЦИК подтвердил, что эти регионы готовы к проведению голосования в дистанционном формате. Днем ранее председатель ЦИК Элла Памфилова допустила, что что электронное голосование могут провести в нескольких регионах, однако не уточнила, в каких именно. В середине марта Памфилова утверждала, что такое голосование на тот момент возможно только в Москве.