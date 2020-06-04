Электронное голосование по поправкам в Конституцию, кроме Москвы, смогут провести еще в пяти субъектах.

Как следует из проекта повестки сегодняшнего заседания ЦИК, это Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия. Собеседник РБК в аппарате ЦИК подтвердил, что эти регионы готовы к проведению голосования в дистанционном формате. Днем ранее председатель ЦИК Элла Памфилова допустила, что что электронное голосование могут провести в нескольких регионах, однако не уточнила, в каких именно. В середине марта Памфилова утверждала, что такое голосование на тот момент возможно только в Москве.
2020-06-04T04:15:27+03:00
2020-06-04T04:15:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:15, 04 июня 2020
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