Почти 200 муниципальных депутатов из 26 регионов призвали не поддерживать поправки в Конституцию.

В своем открытом письме они назвали их попыткой переворота. В письме говорится, что изменение Конституции России, предложенное Путиным, направлено исключительно на обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы. Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В случае одобрения поправок Владимир Путин получит возможность баллотироваться на пятый и шестой президентский сроки.
2020-06-04T04:13:12+03:00
2020-06-04T04:13:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:13, 04 июня 2020
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