Почти 200 муниципальных депутатов из 26 регионов призвали не поддерживать поправки в Конституцию.

В своем открытом письме они назвали их попыткой переворота. В письме говорится, что изменение Конституции России, предложенное Путиным, направлено исключительно на обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы. Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В случае одобрения поправок Владимир Путин получит возможность баллотироваться на пятый и шестой президентский сроки.