Глава Пентагона Марк Эспер отменил вывод войск из районов близи Вшингтона.

Воинские подразделения были переброшены туда для возможной помощи в поддержании порядка в свете антирасистских протестов. Как передает Ассошиэйтед Пресс, вывод военных уже начался но Эспер после посещения Белого дома приказал его приостановить. Ранее он выступал против привлечения армии к подавлению беспорядков. В ряде американских штатов не прекаращаются массовые протесты и беспорядки после гибели в Миннеаполисе от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.
2020-06-04T04:11:46+03:00
2020-06-04T04:11:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 04 июня 2020
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