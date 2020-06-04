Глава Пентагона Марк Эспер отменил вывод войск из районов близи Вшингтона.

Воинские подразделения были переброшены туда для возможной помощи в поддержании порядка в свете антирасистских протестов. Как передает Ассошиэйтед Пресс, вывод военных уже начался но Эспер после посещения Белого дома приказал его приостановить. Ранее он выступал против привлечения армии к подавлению беспорядков. В ряде американских штатов не прекаращаются массовые протесты и беспорядки после гибели в Миннеаполисе от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.