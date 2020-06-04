Суд по второму делу в отношении экс-губернатора Сахалина Хорошавина перенесен на 2 июля.

Как передает ИФ, это связано с тем, чтоК Хорошавин после этапирования из колонии сейчас находится обсервации по коронавирусу. Экс-губернатора в конце прошлой недели доставили в Южно-Сахалинск из Хабаровского края, где он отбывает наказание по первому уголовному делу, по которому получил 13 лет лишения свободы. На Сахалине для всех приезжающих в регион в связи с ситуацией с коронавирусом

введена обязательная двухнедельная обсервация. По второму уголовному делу экс-губернатор обвиняется в 17 эпизодах получения взяток