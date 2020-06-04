Около сотни спасателей Сибирского центра МЧС вылетели в Норильск.

Как передает ТАСС, они усилят группировку, которая занимается ликвидацией оследствий разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3. По факту разлива более 21 тыс. тонн дизтоплива, которые попали в грунт и водные объекты, возбуждено три уголовных дела. Задержан начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. В Красноярском края введен режим ЧС федерального уровня.
2020-06-04T04:06:22+03:00
2020-06-04T04:06:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 04 июня 2020
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