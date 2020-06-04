В программу Каннского кинофестиваля вошли 56 фильмов.

Среди них «Французский диспетчер» Уэса Андерсона, «Лето 85-го» Франсуа Озона, «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Аммонит» Френсиса Ли. Полный список опубликован на сайте кинофорума. Сам кинофестиваль в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса, но картины, вошедшие в программу, покажут осенью на других фестивалях. При этом, как отмечает The Film Stage, эти фильмы не станут показывать на Венецианском кинофестивале, как планировалось ранее