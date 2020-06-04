Сегодня стартует виртуальный глобальный саммит по вакцине от COVID-19.

Встреча организована Великобританией. В работе форума примут участие британский премьер Борис Джонсон, главы 35 государств и правительств а также представители ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. Как рассказали ИФ в посольстве Великобритании в Москве, саммит призван мобилизовать ресурсы, необходимых альянсу для обеспечения всеобщей доступности вакцины против COVID-19. В настоящее время, по данным ВОЗ, в мире ведется разработка более 130 вакцин от коронавируса, десять из них уже проходят клинические исследования.