В Кемском районе Карелии на строительстве ГЭС произошла вспышка коронавируса.

В настоящее время госпитализированы 76 строителей, у 48 из них коронавирус уже подтвержден. На строительной площадке Белопорожской ГЭС в настоящее время остались 23 человека. Как сообщает региональный Минздрав, сегодня на стройплощадке завершат дезинфекцию. После этого объект будет готов принять новую смену вахтовиков с отрицательным тестом на вирус.
2020-06-04T03:07:27+03:00
2020-06-04T03:07:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 04 июня 2020
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