В Кемском районе Карелии на строительстве ГЭС произошла вспышка коронавируса.

В настоящее время госпитализированы 76 строителей, у 48 из них коронавирус уже подтвержден. На строительной площадке Белопорожской ГЭС в настоящее время остались 23 человека. Как сообщает региональный Минздрав, сегодня на стройплощадке завершат дезинфекцию. После этого объект будет готов принять новую смену вахтовиков с отрицательным тестом на вирус.