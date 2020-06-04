Одиннадцать человек пострадали в Чечне из-за сильного урагана.

Об этом в видеообращении сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Накануне в республике резко ухудшилась погода. Сильный ветер с дождем валил деревья, рекламные щиты, а также срывал кровли домов. Повреждены линии электропередач и газопроводы. Кадыров сообщил, что создал оперативный штаб и распорядился до конца дня завершить все восстановительные работы. Между тем, по данным Минэнерго, в соседней Ингушетии из-за урагана почти 45 тыс. жителей остались без света.
2020-06-04T03:06:33+03:00
2020-06-04T03:06:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 04 июня 2020
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