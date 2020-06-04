Дональд Трамп надеется, что привлекать военных к подавлению беспорядков в США не придется.

Об этом сам президент заявил в эфире телеканала Newsmax TV, отвечая на прямой вопрос, нужно ли отправлять военных в американские города для восстановления правопорядка. В США после гибели в Миннеаполисе по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда не прекращаются массовые протестные выступления, которые нередко вылиливаются в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи.
2020-06-04T03:05:28+03:00
2020-06-04T03:05:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 04 июня 2020
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