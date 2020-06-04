Дональд Трамп надеется, что привлекать военных к подавлению беспорядков в США не придется.

Об этом сам президент заявил в эфире телеканала Newsmax TV, отвечая на прямой вопрос, нужно ли отправлять военных в американские города для восстановления правопорядка. В США после гибели в Миннеаполисе по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда не прекращаются массовые протестные выступления, которые нередко вылиливаются в беспорядки, акты вандализма, поджоги и грабежи.