Властям штата Миннесота потребуется несколько месяцев на сбор доказательств по делу об убийстве Джорджа Флойда.

Об этом заявил генпрокурор штата Кит Эллисон. В Миннесоте и других американских штатах после гибели афроамериканца от рук полицейских не стихают массовые протесты и беспорядки. Всем четверым стражам порядка, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения, двое из них сейчас находятся под стражей. На остальных ордера на арест уже выписаны.