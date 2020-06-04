Властям штата Миннесота потребуется несколько месяцев на сбор доказательств по делу об убийстве Джорджа Флойда.

Об этом заявил генпрокурор штата Кит Эллисон. В Миннесоте и других американских штатах после гибели афроамериканца от рук полицейских не стихают массовые протесты и беспорядки. Всем четверым стражам порядка, которые участвовали в задержании Флойда, предъявили обвинения, двое из них сейчас находятся под стражей. На остальных ордера на арест уже выписаны.
2020-06-04T03:04:23+03:00
2020-06-04T03:04:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 04 июня 2020
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