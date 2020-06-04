Ежегодный медосмотр Дональда Трампа показал, что президент США абсолютно здоров.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. По ее словам, отчет врачей будут опубликован в ближайшее время. Свое третье за время президентства регулярное медобследование Трамп проходил с н+оября прошлого года по апрель нынешнего. Между тем, лечащий врач президента Шона Конли подтвердил, что Трамп ранее закончил двухнедельный курс приема противомалярийного препарата в качестве профилактики коронавируса и никаких побочных эффектов не зафиксировано. При этом Трамп регулярно проходит тесты на коронавирус — все результаты — отрицательные.