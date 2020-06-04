Главный эпидемиолог Швеции признал отказ от строгой изоляции в стране ошибкой.

В интервью «Шведскому радио» Андерс Тегнелл сказал, что Швеции следовало бы с самого начала эпидемии коронавируса установить дополнительные ограничения. Как отмечает Bloomberg, Тегнелл признал, «что его стратегия борьбы с COVID-19 привела к слишком большому числу смертей. При 43 смертях на сто тысяч населения уровень смертности в Швеции стал одним из самых высоких в мире». На сегодняшний день в Швеции зафиксировано более 40 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли от инфекции свыше 4,5 тыс. человек.