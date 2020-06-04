Мосгорсуд признал законными московские штрафы за нарушении режима изоляции.

Иск муниципального депутата Дениса Шендеровича и журналиста Алексея Обухова, оспаривавших статью КоАП Москвы, отклонен. Истцы указывали, что действующий в Москве порядок, позволяет дважды наказывать за одно и то же нарушение. Ранее муниципальные депутаты тщетно пытались оспорить в суде решение мэрии о введении в городе режима обязательной самоизоляции и пропускного режима.
2020-06-04T02:13:33+03:00
2020-06-04T02:13:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 04 июня 2020
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