Смертность в Петербурге в мае оказалась на 32 проц. выше, чем в это же время год назад.

В городе зарегистрировано почти 5 тыс смертей от всех причин. Это , как передает Reuters, следует из материалов городского ЗАГСа. Эти данные также учитывают незарегистрированные случаи COVID-19 и смерти от других болезней, число которых могло вырасти из-за перегруженности больниц.
2020-06-04T02:12:21+03:00
2020-06-04T02:12:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:12, 04 июня 2020
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