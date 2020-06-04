Смертность в Петербурге в мае оказалась на 32 проц. выше, чем в это же время год назад.

В городе зарегистрировано почти 5 тыс смертей от всех причин. Это , как передает Reuters, следует из материалов городского ЗАГСа. Эти данные также учитывают незарегистрированные случаи COVID-19 и смерти от других болезней, число которых могло вырасти из-за перегруженности больниц.