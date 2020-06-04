Правящая в ФРГ коалиция согласовала пакет стимулирования экономики на 130 млрд евро.

Как передает агентство ДПА, не менее 120 млрд евро будут привлечены из государственной казны. Весь пакет рассчитан на 2020-2021 годы. В частности, он включает пособие в 300 евро на ребенка, снижение НДС для различных отраслей, увеличение премии при покупке автомобиля на электродвигателе.