Правящая в ФРГ коалиция согласовала пакет стимулирования экономики на 130 млрд евро.

Как передает агентство ДПА, не менее 120 млрд евро будут привлечены из государственной казны. Весь пакет рассчитан на 2020-2021 годы. В частности, он включает пособие в 300 евро на ребенка, снижение НДС для различных отраслей, увеличение премии при покупке автомобиля на электродвигателе.
2020-06-04T02:11:05+03:00
2020-06-04T02:11:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 04 июня 2020
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