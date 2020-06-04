Власти Миннесоты предъявили обвинения еще троим бывшим полицейским по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Как пишет The New York Times, всем троим вменяют подстрекательстве к убийству. Один из них арестован, двое других пока на свободе, но суд уже выдал ордера на их арест. Еще одному экс-полицейскому, который девять минут стоял коленом на шее Флойда, уже предъявили обвинения в убийстве второй степени. Он находится под стражей. С 26 мая в США не прекращаются массовые протесты и беспорядки против полицейского насилия и расизма.
2020-06-04T02:04:17+03:00
2020-06-04T02:04:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 04 июня 2020
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