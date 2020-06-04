В октябре в России проверят готовность систем оповещения населения.

Как передает РБК, В МЧС планируют централизованный запуск электросирен и громкоговорителей, а также замещение трансляций теле— и радиоканалов во всех регионах. Решение о проведении столь масштабной проверки было принято на правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. К 2030 году не менее 90% населения должно гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения.