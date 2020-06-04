В октябре в России проверят готовность систем оповещения населения.

Как передает РБК, В МЧС планируют централизованный запуск электросирен и громкоговорителей, а также замещение трансляций теле— и радиоканалов во всех регионах. Решение о проведении столь масштабной проверки было принято на правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. К 2030 году не менее 90% населения должно гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения.
2020-06-04T01:12:31+03:00
2020-06-04T01:12:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:12, 04 июня 2020
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